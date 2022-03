Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Apesar da vitória por 1 a 0, o término do jogo do Fluminense contra o Botafogo foi tenso. Após o apito final, os jogadores tricolores correram para o vestiário para ver o que aconteceu com Pineida, que havia deixado a partida por conta uma forte pancada na cabeça.

O lateral chegou a ficar desacordado no vestiário, mas está bem, lúcido e foi levado para o hospital por precaução do departamento médico do Fluminense. A assessoria de imprensa vai atualizar o status do atleta após os exames que serão feitos em uma clínica particular.