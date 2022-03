Pineida - FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 22/03/2022 14:33

Depois de passar a noite em observação no hospital, o lateral Mario Pineida recebeu alta no início da tarde desta terça-feira. O jogador precisou deixar o Estádio Nilton Santos de ambulância na vitória do Fluminense sobre o Botafogo por 1 a 0 na última segunda-feira após sofrer um choque na cabeça em lance com o companheiro de equipe, Marcos Felipe.



Em nota divulgada através da assessoria, o jogador agradeceu pelo apoio. Após deixar o estádio, Pineida passou por exames, mas não teve nada constatado e ficou no hospital apenas por precaução e protocolo. Ele chegou a ficar desacordado por um período.

"Agradeço a todos pelo carinho e pela atenção, estou de volta, graças a Deus tive alta há pouco. Espero o quanto antes voltar a defender a camisa do Fluminense", afirmou.



Os jogadores do Flu correram até a ambulância logo depois do apito final para demonstrar apoio ao companheiro e Germán Cano postou nas redes sociais uma foto ao lado do lateral. O episódio aconteceu aos 46 do segundo tempo, em um lance aéreo. O goleiro tricolor saiu da meta e deu uma joelhada involuntária no lateral. Inicialmente, o jogador de 29 anos ficou desacordado devido à pancada.



Com a vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre o Botafogo, os dois times voltam a campo no domingo (27), às 16h. Os tricolores podem até perder por um gol para garantirem a vaga na final do Carioca contra o Flamengo.