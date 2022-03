Thiago Silva - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 22/03/2022 19:13 | Atualizado 22/03/2022 19:15

Rio - O zagueiro Thiago Silva, que defendeu o Fluminense entre 2006 e 2009, recebeu um presente do Tricolor nesta terça-feira (22), enquanto estava concentrado com a Seleção Brasileira na Granja Comary. Nas redes sociais, o defensor publicou uma foto mostrando uma camisa do Clube das Laranjeiras personalizada com seu nome, e agradeceu pela lembrança. Confira:

Thiago Silva recebe presente do Fluminense na Granja Comary Reprodução/Instagram

Aos 37 anos, Thiago Silva é um dos grandes ídolos do Fluminense, e um dos objetivos para um futuro próximo do clube. No entanto, o atleta, que atualmente defende o Chelsea, da Inglaterra, segue em alto nível na Europa, o que pode fazer com que o sonho da torcida Tricolor acabe adiado.

Thiago Silva segue concentrado na Granja Comary, aguardando os próximos duelos da Seleção Brasileira. Brasil e Chile se enfrentarão na próxima quinta-feira (24), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. O confronto contra a Bolívia está marcado para a quarta-feira (29), também às 20h30, no Estádio Hernando Siles, em La Paz.