Rede GloboReprodução

Publicado 22/03/2022 14:10

Rio - A TV Globo recusou uma oferta da Band para dividir os direitos da Copa do Mundo deste ano. De acordo com o portal "Notícias da TV", a emissora paulista tentou adquirir os 64 jogos da competição para exibir na BandSports, mas o canal dos Marinho preferiu não perder a exclusividade e nem fortalecer a rival.

Segundo o veículo, a única chance da Globo voltar atrás é um fracasso na venda de cotas de publicidade para o torneio. Mesmo neste cenário, a emissora não estaria disposta a negociar por menos de US$ 8 milhões (R$ 39,5 milhões).

A rivalidade entre Band e Globo aflorou nos últimos meses. Recentemente, os paulistas conseguiram os direitos de transmissão da Fórmula 1 e do Mundial de Clubes, que contou com participação do Palmeiras.