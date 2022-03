Neymar - AFP

Publicado 22/03/2022 13:32

Rio - A situação de Neymar no Paris Saint-Germain fica a cada dia mais difícil. Em meio a rumores de que o clube francês deseja negociá-lo, o brasileiro recebeu muitas críticas do jornalista Daniel Riolo, da "RMC Sport". Daniel avaliou a participação do atacante nos treinamentos do PSG e afirmou que o camisa 10 da Seleção costuma participar das atividades após ingerir bebida alcóolica em quantidade considerável.

"Neymar quase não treina, chega em um estado lamentável, no limite da embriaguez. Neymar está em um espírito de revanche com o PSG, há uma ruptura total entre o clube e o vestiário", afirmou.



Daniel ainda afirmou que o PSG deveria liberar o brasileiro e que os torcedores do clube francês não aguentam mais Neymar. "Os torcedores do PSG não se importam com as travessuras de Neymar, de seu documentário na Netflix. Você tem que assinar o cheque dele e deixá-lo sair", disse.

Neymar tem contrato com o PSG até o fim de 2025, mas os rumores de que poderá deixar o clube francês se intensificaram após a eliminação para o Real Madrid na Liga dos Campeões. O Barcelona e clubes ingleses aparecem como possíveis destinos para o craque.