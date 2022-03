Frente do carro de Onana ficou totalmente destruída - Reprodução

Frente do carro de Onana ficou totalmente destruídaReprodução

Publicado 22/03/2022 13:24

O goleiro André Onana, do Ajax, passou por um susto nesta terça-feira. O camaronês sofreu um acidente de carro que deixou o veículo totalmente destruído, mas conseguiu sair ileso. O atleta estava dirigindo até Douala, onde se juntará à seleção para enfrentar a Argélia nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo.



O carro de Onana bateu de frente com outro veículo e ambos os automóveis tiveram a parte dianteira completamente danificada. Assim como o goleiro, ninguém no outro veículo sofreu lesões. Contudo, apesar de ter saído ileso, o arqueiro passará por exames médicos em um hospital em Douala.



Onana tem se destacado no Ajax já há algumas temporadas e, de acordo com a imprensa italiana, o jogador será contratado pela Inter de Milão para a próxima temporada. O goleiro tem contrato com o Ajax até junho e ainda não renovou vínculo.