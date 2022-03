Campeonato Carioca 2022 - Reprodução

Campeonato Carioca 2022Reprodução

Publicado 22/03/2022 12:07

As finais do Campeonato Carioca já estão com as datas definidas. A Ferj confirmou que os dois jogos acontecerão nos dias 31 de março (quinta-feira) e 3 de abril (domingo).

Por enquanto, o Flamengo é o único classificado para as finais do Campeonato Carioca, após superar o Vasco no confronto da semifinal, com duas vitórias por 1 a 0. E a definição de 31 de março possibilitará a presença de Arrascaeta no primeiro jogo. O meia jogará com o Uruguai dois dias antes contra o Chile, pela última rodada das Eliminatórias.

O outro finalista sairá neste domingo (27) entre Fluminense e Botafogo, que jogam às 16h no Maracanã. Na partida de ida, o Tricolor venceu por 1 a 0 no Nilton Santos e pode até perder por um gol de diferença que se classificará. Com a escolha do dia 31, quem passar no confronto terá mais um dia de preparação.