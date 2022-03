Thiago Silva - Lucas Figueiredo/CBF

Thiago SilvaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 22/03/2022 21:20

Rio - Apelidado de "Monstro", pela torcida do Fluminense, Thiago Silva será homenageado na Calçada da Fama do Maracanã, nesta sexta-feira. Ídolo do Tricolor, o zagueiro levantou a taça da Copa do Brasil de 2007 pelo clube carioca. Além disso, pela Seleção, conquistou os títulos da Copa das Confederações de 2013 e Copa América de 2019. A informação é do portal "GE".

Os pés do zagueiro do Chelsea, da Inglaterra, e da Seleção Brasileira, serão eternizados ao lado de ídolos do esporte, como Pelé, Garrincha, Marta, Zagallo, Ademir Menezes, Vavá, Rivellino, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário, Zico e Roberto Dinamite.

Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira disputa a 17ª rodada das Eliminatórias em duelo contra o Chile, às 20h30, no Maracanã. O zagueiro Thiago Silva estará à disposição do técnico Tite para o confronto.