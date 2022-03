Joel Santana - Foto: Reprodução/OsCanalhas

Joel SantanaFoto: Reprodução/OsCanalhas

Publicado 22/03/2022 20:26

Rio - Com passagem vitoriosa pelos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, Joel Santana não se intimidou ao afirmar que o Fluminense enfrentará o Flamengo na final do Campeonato Carioca. No entanto, para que isso aconteça, o Tricolor precisa decidir a vaga contra o Botafogo, pelo jogo da volta da semifinal, às 16h, no próximo domingo (27), no Maracanã.

"O Fluminense vai passar. O ataque do Botafogo tem que fazer dois gols de diferença. O Botafogo não tem ataque para isso. É um ataque muito ruim, péssimo. Não tem condições de fazer dois gols no Fluminense. Pode fazer? Pode, porque é futebol, mas eu acho muito difícil", afirmou Joel Santana.



No primeiro jogo das semifinais do Estadual, o Fluminense foi ao Nilton Santos e venceu o Botafogo, por 1 a 0, com gol do meia-atacante Jhon Arias. Após fazer a melhor campanha na Taça Guanabara, o Tricolor pode se classificar com dois resultados iguais e o mesmo placar agregado. Por outro lado, o Alvinegro precisa vencer por dois gols de diferença na partida.