Tite comandou o primeiro treino da Seleção Brasileira nesta terça-feiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 22/03/2022 18:58

Rio - A Seleção Brasileira tende a contar com novidades para o confronto com o Chile na quinta-feira (24), no Maracanã. Na primeira atividade com o grupo quase completo na Granja Comary, o técnico Tite acenou com a possibilidade de Antony ser titular da linha de frente da equipe.



O jogador do Ajax participou do treino formando a linha de frente ao lado de Neymar, que regressa à Seleção, e de Vinicius Júnior. O treino ainda trouxe a presença de Guilherme Arana como titular na lateral esquerda.

A equipe esboçada nesta atividade foi formada por: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Antony, Vinicius Júnior e Neymar.

O técnico Tite parou a atividade tática em diversos momentos e orientou atletas para ajustar movimentações e posicionamentos. Além disto, foram treinados posicionamento em jogadas de bola aérea. Familiares e amigos dos jogadores puderam acompanhar o treino.

Já classificada para o Mundial-2022, a Seleção encara o Chile na quinta-feira (24). Depois, no dia 29 mede forças com a Bolívia. No dia 1º de abril, um sorteio realizado pela Fifa definirá em qual grupo o Brasil cairá na Copa do Mundo. A Seleção ainda tem de realizar a partida contra a Argentina, válida pela 6ª rodada das Eliminatórias. O confronto acabou suspenso após intervenção de agentes da Anvisa e da Polícia Federal. O clássico ainda não tem data para ocorrer.