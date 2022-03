Raphinha está perto de disputar a Copa do Mundo - DOUGLAS MAGNO / AFP

Publicado 22/03/2022 17:45

Destaque do Leeds, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês, Raphinha é o principal alvo do Barcelona para a próxima temporada. A informação é do jornal catalão 'Sport', que ainda afirma que os dois clubes já negociam pelo atacante brasileiro, recentemente titular da Seleção de Tite.

Raphinha seria o substituto de Dembelé, cujo contrato acaba no meio do ano e não renovará. A prioridade por um atacante de velocidade pelos lados dos campo para substituir o francês é um pedido do técnico Xavi, que aprovou o brasileiro após o empresário e ex-jogador Deco oferecê-lo, de acordo com o 'Sport'.



Já o 'Mundo Deportivo' também confirmou o interesse em Raphinha e informou que uma possível queda do Leeds facilitaria a negociação. Ele tem contrato até 2024 com os ingleses. Além do Barcelona, o Liverpool também está de olho em Raphinha, como informado na semana passada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências do futebol.

Aos 25 anos, Raphinha foi convocado para a Seleção pela primeira vez em agosto de 2021 e desde suas atuações contra Venezuela e Colômbia se firmou no grupo e tem grandes chances de ir à Copa do Mundo no Catar. Por estar com Covid-19, ele foi cortado da lista atual.