Ibrahimovic ao lado de Carlos SainzReprodução/Instagram

Publicado 22/03/2022 17:29

Rio - Após dobradinha da Ferrari no Bahrein, Charles Leclerc e Carlos Sainz pilotaram carro ao lado do craque Zlatan Ibrahimovic. No entanto, o modelo não foi o da Fórmula 1, e sim a Ferrari hídriba 296 GTB. Em vídeo divulgado pela montadora e pelo atacante do Milan, o jogador aparece como co-piloto de Sainz.



Na pista de alta velocidade de Fiorano, Ibrahimovich e Sainz fizeram vários drifts. O atacante sueco é grande fã de carros e tem alguns modelos da Ferrari na garagem, como a Monza SP2, Enzo, LaFerrari e a SF90 Stradale. Sempre irreverente, o jogador brincou com comparação à montadora.

"Quando você compra Ibrahimovic, você compra uma Ferrari", comentou o sueco. A ação foi feita em uma parceria da Liga dos Campeões com a Ferrari. Lançada em 2021, a Ferrari 296 GTB possui motor V6 de trÊs litros, com propulsor elétrico de 122 KW e velocidade máxima de 330 km/h, indo de 0 a 100km/h em 2,9 segundos.