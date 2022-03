Cristiano Ronaldo - Janerik HENRIKSSON /AFP

Publicado 22/03/2022 16:38

Rio - Portugal enfrenta a Turquia nesta quinta-feira em jogo decisivo para a classificação à Copa do Mundo do Qatar. Através das redes sociais, Cristiano Ronaldo disse que o duelo vai ser difícil e que a seleção portuguesa precisa entrar ligada.



"Foco total no Mundial 2022. Orgulhoso, como sempre, por representar Portugal. Sabemos que o caminho não será fácil, temos o máximo respeito pelos adversários que vamos enfrentar e que partilham dos mesmos objetivos que nós. Mas, juntos, vamos lutar para colocar Portugal no nosso devido lugar", disse o craque português.

Se vencer o confronto com a Turquia, Portugal enfrenta quem avançar do duelo entre Itália e Macedônia do Norte. O jogo final para saber quem fica com a vaga na Copa acontece na próxima terça-feira.

Além de Cristiano Ronaldo, o atacante Diogo Jota participou de entrevista coletiva nesta terça-feira e revelou que confia na classificação de Portugal.



"Não é a situação ideal, mas é a situação em que estamos, e temos de a encarar com responsabilidade. Não há que dramatizar muito, é um jogo de futebol. Acredito que podemos vencer e temos todas as condições para estar na Copa", declarou o jogador do Liverpool.