Henrique "HEN1" Teles é o novo reforço da GODSENTWilton Codorna/GODSENT

Publicado 22/03/2022 15:35

Rio - O awper Henrique "HEN1" Teles é o novo reforço da GODSENT. A organização anunciou o atleta nesta terça-feira (22), e, inclusive, o inscreveu para a disputa da 15ª temporada da ESL Pro League. O jogador já desembarcou em Düsseldorf, na Alemanha, e se juntou ao seus companheiros de equipe, os também brasileiros Epitácio "TACO" Pessoa, Bruno "latto" Rebelatto, Bruno "b4rtiN" Câmara e Eduardo "dumau" Wolkmer.

Henrique, que era apelidado de Jacaré, mas nos últimos meses ganhou o apelido de ATA, assume o posto deixado por João "felps" Vasconcellos, que pediu para ser movido ao banco de reservas da equipe, por conta de problemas pessoais e de saúde, e que disse que ficará de fora do cenário competitivo de CS:GO por alguns meses.

Vale lembrar que, enquanto esteve no Brasil, HEN1 conseguiu 92 vitórias consecutivas jogando na GamersClub, atingindo o recorde da plataforma. Nestas partidas, jogou ao lado de diversos nomes do cenário, como Gabriel "FalleN" Toledo, capitão da Imperial, Lucas "Lucas" Teles, seu irmão, Denner "KHTEX" Barchfield, que jogou com Henrique na equipe ELES, e demais outros atletas.

A estreia de HEN1 pela GODSENT acontecerá nesta quarta-feira (23), contra a equipe da Movistar Riders, em partida válido pela primeira rodada do Grupo C da ESL Pro League.