Neto e Benjamin BackReprodução/Montagem

Publicado 22/03/2022 14:58

Rio - Um dia após a entrevista do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, ao "Roda Viva", Neto se ofereceu para participar da atração. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta terça-feira, ele chegou até a sugerir alguns nomes para entrevistá-lo, entre eles o de Benjamin Back, seu antigo desafeto.

"Um dia eu vou no "Roda Viva". O dia que vocês quiserem. Mas bota só quem não gosta de mim para fazer perguntas. Não quero fazer média. Bota o Benjamin Back, o Sikêra, minhas ex-mulheres, meus filhos que não gostam de mim, os porteiros da Band, minha mãe", disse Neto.

Em 2009, Neto e Benja protagonizaram uma discussão durante um programa da Band. Anos depois, Neto entrou com um processo por danos morais contra o atual apresentador do SBT, mas perdeu e teve que pagar R$ 12,1 mil, valor referente a honorários, com correções.