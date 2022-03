Abel Ferreira - Divulgação

Publicado 22/03/2022 16:03

Ainda sem contrato renovado com o Palmeiras, o treinador Abel Ferreira, pode estar sendo mirado novamente pelos times europeus, principalmente o Benfica, segundo divulgado pelo jornalista Rafael Reis, do "UOL". Além dessas especulações, o técnico português participou do programa "Roda Viva", da "TV Cultura", na noite da última segunda-feira e foi questionado sobre seu possível futuro como comandante da seleção brasileira.

"Já treino um clube verde e amarelo. O periquito é verde e amarelo. Não faço planos a longo prazo. Vivo o aqui e agora. Vivo 100% no momento. Não faço planos à frente. Não é da minha forma de estar", pontuou Abel.

No fim do mês de fevereiro, o atual treinador Tite anunciou o fim de sua passagem pela seleção após a Copa do Mundo deste ano: "Vou até o fim do Mundial. Não tenho porque mentir aqui. [...] Não quero vencer de qualquer forma. Venci tudo na minha carreira, só me falta o Mundial", declarou.

Ainda segundo o portal citado, o mais cotado a comandar o time que representa o Brasil, seria Pep Guardiola. Porém, por mais que o treinador catalão já tenha dito que adoraria treinar a seleção brasileira, ele teria que se desligar do Manchester City.