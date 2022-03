Pentacampeão Mundial de Beach Tennis, italiano Alessandro Calbucci mora no Rio de Janeiro desde 2018 - Foto: Divulgação

Pentacampeão Mundial de Beach Tennis, italiano Alessandro Calbucci mora no Rio de Janeiro desde 2018Foto: Divulgação

Publicado 22/03/2022 15:40

Rio - Pentacampeão mundial do Beach Tennis, o italiano de Ravenna, Alessandro Calbucci recebeu, no fim da tarde desta segunda-feira, o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro das mãos do vereador Rafael Aloisio Freitas em cerimônia realizada aos pés do Cristo Redentor, no Corcovado, uma das sete maravilhas do mundo, cum um pouco de chuva, mas agraciado por um lindo arco-íris.



Calbucci mora em Copacabana, no Rio de Janeiro, há quatro anos com sua esposa, Aline, e adotou a cidade após sua primeira vinda à cidade em 2010 para clínicas de Beach Tennis e passando períodos na cidade maravilhosa.

"Emoção é muito grande. O Beach Tennis merece isso. Preciso falar em nome do Beach Tennis. Olha onde chegamos, no lugar mais lindo do Rio de Janeiro, topo do mundo, uma das sete maravilhas. O Rio de Janeiro nos proporciona uma rotina maravilhosa, um dia-a-dia fantástico, essa é a grande mágica dessa cidade, consegue transformar a normalidade em uma maravilha. Quando cheguei achava que o Rio de Janeiro era uma grande cidade com uma praia, mas me dei conta que é uma grande praia com uma cidade, são 72km de orla e para nós que praticamos Beach Tennis é uma música para nossos ouvidos. O Rio é lindo graças aos cariocas", disse Calbucci em discurso. Ele se emocionou.





"Rio me atraiu desde o primeiro dia, foi meu grande sonho , fiquei cerca de dez anos andando pelo Brasil, conhecendo as pessoas, mas sempre meu sonho foi morar aqui e aqui cheguei também graças a minha doce metade", seguiu.



"O Beach Tennis se transformou no Brasil nesses dois anos e é o esporte que mais cresce no país e ajudou a enaltecer o Rio de Janeiro e a melhorar a qualidade de vida . O Beach Tennis muda a vida das pessoas e o Rio foi o berço do esporte no país e agora se tornou a grande capital do esporte mundial graças às pessoas que estão aqui . O Beach me ensinou algo muito importante. É um esporte em dupla, tive grandes parceiros que me ajudaram a trazer até aqui , ganhar títulos, troféu e fama. Nunca se ganha sozinho".

Rafael Aloisio Freitas que está em seu terceiro mandato como vereador e é o Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal, comentou: "A Câmara do Rio de Janeiro tem a prerrogativa de saber reconhecer aquelas pessoas que prestam um bom serviço para a cidade, principalmente aqueles que vêm de fora e escolhem o Rio como cidade, portanto nada mais justo o Alessandro Calbucci por todo histórico que tem no esporte, por ter escolhido morar no Rio , é um grande expoente do esporte por aqui. Precisamos saber reconhecer esses talentos e estamos dando o título de cidadão carioca a ele", disse: "Beach Tennis é um dos esportes mais praticados por todos e depois da pandemia essa questão dos esportes ficou mais incentivada e o Beach cresceu muito. É muito importante a gente reconhecer alguém que é do Beach Tennis , colocar como cidadão carioca, e será um dos grandes expoentes para o crescimento do esporte não só aqui, mas no Brasil".



A cerimônia contou com as presenças do Cônsul italiano no Rio de Janeiro, Paolo Miraglia, Sávio Neves, presidente do Trem do Corcovado e um dos entusiastas do Beach Tennis, Pedro Augusto Guimarães, presidente da Apresenta Rio - Associação dos Promotores de Eventos, o italiano Gian Luca Padovan, italiano radicado no Rio de Janeiro e dos grandes treinadores do esporte, além de Bruno Celestino, diretor da TIM.



"Até o Cristo Redentor e São Pedro ajudaram muito pois a previsão era de muita chuva e hoje veio só uma bênção , alguns pingos de chuva e na hora da homenagem sai um arco-íris maravilhoso. O Rio de Janeiro dá as boas-vindas a esse carioca que hoje é batizado, mas já era carioca de espírito há muito tempo", disse Sávio Neves.



"Não poderia acontecer em um lugar mais bonito essa homenagem até com a chuva esse lugar é único e com esse arco-íris maravilhoso. Fui conhecer o Beach Tennis aqui no Rio de Janeiro, na Itália conhecia o frescobol, é um esporte maravilhoso que nasceu na Itália e que encontrou aqui no Brasil o terreno mais propício para se desenvolver", ressaltou Paolo Miraglia, Cônsul-Geral da Itália no Rio de Janeiro.



Gian Luca Padovan foi uma das figuras que desenvolveu o esporte no Rio de Janeiro a partir de 2008, ano da chegada do Beach Tennis no Brasil: "A idéia que esse esporte tinha era o Rio de Janeiro e em todos esses anos consegui pessoas bem legais . Calbucci me ajudou em 2010 junto com Antonio Lopes para fazer com que o esporte crescesse na qualidade e o Alessandro com sua presença como jogador e agora empresário fazendo com que o esporte junte essa família. É uma grande honra e felicidade homenagear o Alessandro, realizar esse sonho".



Durante a cerimônia, Calbucci reuniu pessoas que o ajudaram na cidade e no esporte como Antonio Lopes, um dos entusiastas do Beach Tennis do Brasil, Paulo Carneiro, jogador amador e pai de dois profissionais, João Lauro e Diogo, e Elimar Pereira, do BTVid, responsável pelas transmissões e cobertura dos eventos.