Antony tem boas chances de ir para a Copa do Mundo com a SeleçãoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 22/03/2022 16:38

Com sete jogos e dois gols marcados, Antony vive a expectativa de ser titular pela primeira vez da Seleção. Sem Matheus Cunha, machucado, e Raphinha, com Covid-19, Tite terá de mexer no ataque da equipe contra o Chile, nesta quinta-feira no Maracanã, e o atacante do Ajax, em grande fase, briga por uma vaga com Richarlison, já que Neymar retorna à equipe.

"O professor (Tite) ainda não comentou nada e não tem só eu de atacante, tem vários brigando pela vaga. É uma opção dele, vou continuar fazendo minha parte. Não joguei só como ponta direita. Em alguns jogos entrei no meio e na ponta esquerda também. Aí vai da opção e do ponto de vista dele. Estou preparado para o que o professor optar e vou continuar me preparando para cumprir bem a função e ajudar meus companheiros", afirmou.



Campeão olímpico, Antony tem grandes chances de estar na Copa do Mundo do Catar, em novembro e dezembro, mas sabe que a concorrência no ataque é grande. Por isso, pode aproveitar a ausência de Raphinha para carimbar sua vaga nos duelos contra o Chile e a Bolívia, pelas últimas duas rodadas das Eliminatórias.



"Existem grandes jogadores, os que estão aqui e os que não vieram dessa vez. Vou continuar fazendo minha parte para que esse sonho de disputar uma Copa do Mundo possa se realizar. A Seleção com certeza está bem servida de atacantes, então é uma decisão do professor Tite convocar aqueles que ele tem em mente", completou.