Fábio Sormani - Reprodução Internet

Publicado 22/03/2022 20:55

Rio - Durante o programa 'ESPN F90', Fábio Sormani deu uma declaração polêmica a respeito de dois grandes treinadores portugueses que fizeram história no futebol brasileiro. Ao analisar os dois trabalhos, o comentarista afirmou que o Abel Ferreira, atual técnico do Palmeiras, é melhor do que Jorge Jesus, que comandou o Flamengo em 2019.



- O trabalho que Jorge Jesus fez no Flamengo é um ponto fora da curva. Ele não é aquele treinador, nunca foi. Por onde passou, ele nunca fez aquilo. Abel Ferreira é mais treinador do que Jorge Jesus - afirmou Sormani.



Sormani é conhecido por dar declarações polêmicas que inevitavelmente, acabam desagradando torcedores de alguns clubes brasileiros. Em 2019, o comentarista chegou a dizer que Sampaoli era mais treinador do que Jorge Jesus e a opinião de Sormani não foi bem vista por torcedores do Flamengo. Neste ano, o comentarista afirmou que o futebol de Abel Ferreira não o agradava e a declaração não foi bem aceita por alguns palmeirenses.



Não é a primeira vez que os dois treinadores são comparados. Flamenguistas e palmeirenses frequentemente discutem sobre o tema nas redes sociais. Jorge Jesus e Abel Ferreira fizeram trabalhos vitoriosos em seus clubes e ambos estão eternizados na história do futebol brasileiro.



Jorge Jesus chegou ao Flamengo no meio de 2019 e mudou a cara do futebol brasileiro. Naquele ano, o time rubro-negro foi campeão da Libertadores e conquistou o Campeonato Brasileiro com 16 pontos de vantagem para o segundo colocado. No início de 2020, Jesus deixou o Flamengo com mais títulos conquistados do que derrotas sofridas.



Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em 2020 e nos últimos dois anos, conquistou duas Libertadores, Recopa Sul- Americana e um título do Campeonato Paulista. Em pouco tempo, Abel conseguiu implementar um padrão de jogo e fazer do Palmeiras uma equipe sólida e efetiva.