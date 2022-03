Youtuber Balian alugou o Estádio Mané Garrincha para bater recorde de maior partida de futebol do Brasil - Reprodução/Instagram

Rio - O influenciador digital Christian Balian, ou simplesmente Balian, conhecido por fazer vídeos com desafios incomuns, como ir de Uber de São Paulo até a Bahia, ou ir para outro país apenas para almoçar e ir embora, enviou um vídeo nesta terça-feira (22), com algo jamais visto no Youtube brasileiro. O influenciador alugou, junto de alguns amigos, o estádio Mané Garrincha, em Brasília, para realizar a maior partida de futebol já disputada no Brasil.

Em 1965, a equipe do Andradina enfrentou o Transauto de São Caetano, pela final da Terceira Divisão de profissionais do ano. A partida teve cinco prorrogações, e terminou com a duração de 208 minutos (ou três horas e 28 minutos).

Para bater o recorde, o influenciador quis ir além. A partida, envolvendo os times "Crash" e "Mines", em referência a um patrocinador do vídeo, teve dez horas de duração, começando de manhã, e acabando a noite. Para isso, foram necessários, além dos onze atletas iniciais, cinco reservas para cada time, e dois árbitros para a partida, que ficavam revezando entre si.

Após as dez horas de partida, o confronto terminou empatado em 27 a 27. Vale destacar que nenhum dos times possuia jogadores profissionais, apenas amigos e influenciadores. Por conta do empate, o jogo foi decidido nos pênaltis, e o time "Crash" acabou vencendo o duelo.

Agora, Balian iniciou uma campanha nas redes sociais para que o streamer e jornalista Casimiro assista e reaja ao vídeo em uma Livestream. Até o momento da publicação desta matéria, Cazé ainda não havia assistido.