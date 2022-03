Denílson - Reprodução

Publicado 22/03/2022 18:00

Rio - Comentarista da Band, Denílson, que participa do programa Jogo Aberto, afirmou nesta terça-feira (22) em seu perfil oficial no Twitter que voltou ao futebol. O craque comunicou aos seus seguidores que decidiu retornar após 12 anos e vai vestir, em breve, as cores do Íbis, de Pernambuco.

"Agora eu posso falar! É OFICIAL! O convite apareceu e refletindo com minha família... o pai aqui decidiu voltar ao futebol depois de 12 anos! A partir de hoje eu visto a camisa do Íbis! Bora!", escreveu o pentacampeão do mundo.



Tudo se iniciou quando o comentarista esportivo publicou um vídeo em seu Twitter afirmando que sente saudades de jogar bola. O Íbis, sempre muito presente nas redes sociais, aproveitou o momento e comentou na publicação do ex-atleta. "Alô, Denílson, desacostuma dela aí (da aposentadoria), pô! Precisamos de você para ficar na elite! Só vem!".



O time esta disputando o quadrangular do rebaixamento no Campeonato Pernambucano, ao lado de Afogados, Sete de Setembro e Vera Cruz. Os dois primeiros se salvam e permanecem na elite, enquanto os dois últimos dão adeus à elite para jogar a segunda divisão estadual.



Aos 44 anos, Denílson afirma que retornará aos gramados. Anteriormente, no Brasil, o jogador defendeu clubes como Palmeiras, Flamengo e São Paulo.