Publicado 22/03/2022 17:00

Rio - O técnico Abel Ferreira que fez história no Palmeiras conquistando duas Libertadores seguidas foi convidado do programa Roda Viva, da TV Cultura, na última segunda-feira. Um dos temas abordados pelo português foi o interesse do Verdão em Pedro, atacante do Flamengo. Abel não quis se estender muito pelo assunto, mas fez elogios ao centroavante.

"Não falo de jogadores que não são nossos. O Pedro é um bom jogador. Para vocês verem o nível que o Flamengo tem na frente, para ter o Pedro de fora, é sinal que eles estão muito bem servidos. Eu costumo dizer que… É de conhecimento público, falei quando cheguei ao clube: fomos arranjando soluções. O Deyverson, o Luiz Adriano, o Rony… Na Libertadores, chegamos a ter o Veron na frente", disse.

Abel garantiu que o Palmeiras está em busca de um jogador para a posição e citou características que gosta em atacantes que atuam na função de centroavante.

"Eu gosto de jogadores rápidos na frente, mas gosto de três características de centroavante: um mais fixo, de área, gosto de ter o Rony e um mais de profundidade, de apoio, um Firmino. Eu gosto de ter esses três tipos. Eu entendo os torcedores. Lógico que estamos à procura do melhor 9 para o Palmeiras", disse.