Jorge JesusAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 22/03/2022 17:51

Rio - Livre no mercado desde que deixou o Benfica, Jorge Jesus só deve voltar a trabalhar no segundo semestre deste ano. Durante uma homenagem que recebeu na Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF) de Portugal, o ex-técnico do Flamengo mostrou não ter pressa para definir seu futuro e afirmou que seu próximo trabalho será fora do Brasil.

“Certeza que vou voltar ao futebol português, mas no momento a minha ideia é que a próxima equipe que vou treinar será fora de Portugal. As propostas de trabalho que tive desde que saí do Benfica foram analisadas e rejeitadas porque só quero pensar nisso a partir de maio ou junho", disse Jesus.

O treinador ainda se mostrou orgulhoso por ter sido o pioneiro dos técnicos portugueses trabalhando no Brasil.

"O reconhecimento da qualidade do treinador português não aconteceu só no Brasil, mas um pouco por todo o mundo. É verdade que no Brasil, fui o primeiro português a ter destaque. Agora temos três ou quatro e isso me deixa orgulhoso, porque acho que é um mercado bom para o treinador português", declarou.