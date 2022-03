Bernardinho não é mais o treinador da seleção francesa masculina de vôlei - Divulgação/FFvolley

Publicado 22/03/2022 11:29

Durou menos de um ano a passagem de Bernardinho na seleção francesa masculina de vôlei. De acordo com comunicado publicado pela federação do país, o treinador alegou problemas pessoais para deixar o cargo.



Tricampeão mundial e bi olímpico pelo Brasil, Bernardinho assumiu a seleção francesa em abril de 2021, com o objetivo de conquistar o ouro na Olimpíada de Paris-2024. Foi a primeira experiência do treinador no comando de uma seleção estrangeira.



"É uma das decisões mais difíceis e dolorosas de toda a minha carreira. Estou muito triste porque amo esta seleção da França, o grupo, os jogadores, a equipe que construímos. Sou muito grato pela confiança que a federação me deu ao longo do ano. Agradeço novamente ao presidente pelo apoio e compreensão. Recebi uma recepção incrível de todo o vôlei francês e tenho muita dor e frustração por não chegar ao fim do projeto que começamos a colocar em prática. Mas eu tenho que fazer essa escolha, não há outras escolhas possíveis para minha família, que continua sendo uma prioridade. Disse ao presidente que estarei sempre disponível para ajudar a federação, os jogadores ou o meu sucessor. Desejo o maior sucesso a este grupo e ao vôlei francês", afirmou o treinador no comunicado.



Fora da seleção francesa, Bernardinho continuará trabalhando no Brasil no Sesc-Flamengo, que inicia nesta semana os playoffs da Superliga Feminina contra o Osasco, sexta-feira, às 21h, em São Paulo.