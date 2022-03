Fluminense bate o Botafogo - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Fluminense bate o BotafogoMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 21/03/2022 22:08 | Atualizado 21/03/2022 22:41

Botafogo e Fluminense deram o pontapé inicial na briga por uma vaga na decisão do Estadual 2022 para pegar o Flamengo. Mas o Tricolor saiu na frente ao vencer o Alvinegro por 1 a 0, no Nilton Santos, nesta segunda-feira (21), e aumentar a vantagem para domingo, data do jogo da volta. O gol foi marcado por Arias, aos 35 do segundo tempo.

Foi um primeiro tempo para ser esquecido e longe do que se espera de uma semifinal de Campeonato Carioca entre Botafogo e Fluminense. Foram 45 minutos duros de serem assistidos, com poucas jogadas de perigo. Inclusive, após o apito final da etapa inicial, os torcedores dos dois clubes vaiaram a exibição das respectivas equipes.

A melhor oportunidade no primeiro tempo foi do Botafogo, já nos acréscimos, aos 47. Após perde e ganha na grande área, Luiz Fernando levou a melhor sobre a marcação, e a bola sobrou para Rikelmi tentar a finalização. Marcos Felipe saiu bem e evitou o gol alvinegro.

No segundo tempo, o roteiro foi o mesmo. Botafogo e Fluminense apáticos não conseguiam fazer uma exibição e protagonizaram um duelo duro de assistir. Nos primeiros minutos, parecia que seria diferente. Aos três, Kayque puxou contra-ataque e tocou para Chay na direita que chuta cruzado. A bola sobrou para Matheus Nascimento, que chutou, e a bola passou rente ao gol. Lance inacreditável no Nilton Santos.

O Fluminense só foi responder aos 29 minutos. Ganso deu ótimo passe para Nonato dentro da grande área, ele chutou, e Diego Loureiro fez grande defesa. O jovem goleiro voltou a salvar o Botafogo aos 31. Após cobrança de escanteio, Matheus Martins dominou, tirou um adversário da jogada e chutou forte de dentro da grande área, mas o arqueiro alvinegro salvou.

Mas, aos 35, não teve quem impedisse o gol tricolor. Yago recebeu na entrada da grande área, girou e dá passe na medida para Arias, que chutou forte. A bola tocou na trave e entrou. Festa dos torcedores do Fluminense no Nilton Santos, que recebeu 8.422 pessoas na noite de segunda-feira.

Depois de conseguir abrir o placar, o Fluminense recuou e apenas administrou o resultado. As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo (27), às 16h, no Maracanã. O Botafogo, caso queira se classificar, precisará bater o Tricolor por dois gols de diferença, já que o rival, por ter tido melhor campanha na Taça Guanabara, tem o direito da igualdade nos dois confrontos.