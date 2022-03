Natan, zagueiro do Red Bull Bragantino - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 21/03/2022 19:30

Rio - Afastado dos gramados por dois meses devido a alterações em exames cardiológicos, o zagueiro Natan, do Bragantino, utilizou as redes sociais para falar sobre o ocorrido. O jovem, de 21 anos, agradeceu o apoio que vem recebendo nesse período difícil da sua carreira. Sobre um possível retorno aos gramados, o defensor mostrou cautela.

"Só quero agradecer tanto carinho, respeito e tanta energia positiva. Já passei por muitas coisas mais difíceis na minha vida, e essa é só mais uma delas, estou bem, graças a Deus, estou com minha família em casa. Infelizmente, irei ficar afastado por um tempo do que eu mais amo fazer, estamos investigando o porquê de tudo e estamos sendo cautelosos, pois com o coração não tem como brincar. Vou lutar, rezar e trabalhar. Estarei de volta fazendo o que eu mais amo já, já! Eclesiastes 3: 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu", escreveu o defensor.

Natan foi revelado pelo Flamengo e se transferiu para o clube paulista no ano passado em um operação que rendeu R$ 27 milhões ao clube carioca. Os médicos do Bragantino irão investigar os resultados nos próximos dias e com isso fazer uma nova atualização sobre o caso.