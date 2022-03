Walter Casagrande - Foto: Reprodução/Globoplay

Publicado 21/03/2022 18:00

Rio - O ex-jogador e atual comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande abordou a nova era das SAFs no futebol brasileiro e falou sobre a situação financeira dos grandes clubes do país. Na opinião dele, a exceção de Flamengo e Palmeiras, todos as principais equipes do país estão sofrendo com problemas de ordem financeira.

"Hoje em dia, só Flamengo e Palmeiras têm grandes times e uma vida saudável financeiramente. O Atlético-MG tem uma equipe fortíssima, mas com uma dívida enorme para ser paga", afirmou o ídolo do Corinthians.

Casagrande ainda afirmou que a era das SAFs só torna evidente o que já era notório em relação ao esporte do país há algumas décadas. O ex-jogador citou os rebaixamentos de grandes clubes como evidência da crise financeira que já se fazia presente.

"Essa luz trágica já estava acesa há muito tempo, como vimos nas quedas de clubes como Vasco, Palmeiras, Atlético-MG, Cruzeiro, Corinthians, Grêmio, Internacional, Botafogo e Fluminense, que chegou a ir para a Série C e voltou para a Série A naquela famosa virada de mesa", disse.