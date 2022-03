Ibis sport Club - Reprodução

Ibis sport ClubReprodução

Publicado 21/03/2022 16:30

Rio - Conhecido como o pior time do mundo, o Íbis, de Pernambuco, aprontou mais uma das suas nesta segunda-feira. Em seu perfil no Twitter, o clube divulgou um print de um suposto pix feito para o ex-jogador Denílson para que o pentacampeão volte a atuar e defenda o Íbis na temporada de 2022.

Falaí galera, fizemos um pix bolado pra contratar o @denilsonshow pro time. Agora é #DenilsonNoÍbis pic.twitter.com/fpzm7YcSKq — Íbis Sport Club (@ibismania) March 21, 2022

Atualmente, Denílson é comentarista da Band e faz parte ao lado de Renata Fan do programa "Os Donos da Bola". Aos 44 anos, o ex-atacante encerrou a sua carreira profissional em 2009, atuando pelo Kavala, da Grécia.

Como jogador, Denílson teve uma importante carreira no futebol. Revelado pelo São Paulo, o comentarista se transferiu para o Real Bétis e atuou muito tempo no clube espanhol. No futebol brasileiro, o ex-atacante defendeu o Flamengo, o Palmeiras e o Itumbiara. Além disso, o pentacampeão mundial pela Seleção em 2022, jogou no futebol francês, no Vietnã e na Arábia Saudita.