Publicado 21/03/2022 15:13

Rio - O atacante Guilherme Ferreira Pinto, mais conhecido como Negueba, retornou ao Brasil após cinco anos e foi anunciado pelo Criciúma para a disputa da Série B do Catarinense e da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogador de 29 anos estava no Incheon United, da Coreia do Sul, e assinou contrato até o fim da temporada.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Negueba já está treinando com o elenco do Criciúma para esta temporada. Além do Rubro-negro, o atacante passou por São Paulo, Coritiba, Grêmio, Atlético-GO, Ponte Preta e Londrina.

O jogador já está à disposição do treinador Cláudio Tencati nos treinamentos para a estreia na competição nacional e ainda aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID).

Comunicado oficial do Criciúma:

"O Criciúma confirmou nesta segunda-feira (21/03) a contratação do atacante Negueba. O atleta, que tem um currículo conhecido, estava no futebol sul-coreano e chega ao Tigre para reforçar o sistema ofensivo do técnico Cláudio Tencati.



Guilherme Ferreira Pinto tem 29 anos e é natural do Rio de Janeiro (RJ). Revelado nas categorias de base do Flamengo, Negueba teve passagens pelo São Paulo, Coritiba, Grêmio, Atlético Goianiense, Ponte Preta e Londrina. Nas últimas quatro temporadas esteve no futebol sul-coreano. Nos três primeiros anos atuou no Gyeongnam e em 2021 no Incheon United".