Esporte - Partida valida pelo segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca 2022, entre Flamengo x Vasco, no Maracana. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Esporte - Partida valida pelo segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca 2022, entre Flamengo x Vasco, no Maracana.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/03/2022 13:45

A Record liderou no número de audiência na tarde do último domingo (20), especialmente no Rio de Janeiro, com a transmissão do clássico Flamengo e Vasco, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Com índices que chegaram a 21 pontos, a emissora superou a Rede Globo, que ficou com 11,7 pontos. Esse foi o melhor resultado da Record até agora com o campeonato estadual.

Já pela manhã, a Globo teve dificuldades de se manter em primeiro lugar por conta da transmissão da Fórmula 1 feita pela Band. A emissora concorrente ficou apenas a dois pontos de diferença, com cinco pontos de audiência no total.

Está cada vez mais difícil para a Globo concorrer com outras emissoras em dias de grandes eventos esportivos. E, em sua maioria, são atrações que já fizeram parte da programação global, mas foram descartadas.

O próximo final de semana haverá clássicos no futebol do Rio de Janeiro e São Paulo, além de o calendário prever para o domingo o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1.