Thiago Silva foi um dos primeiros jogadores a se apresentar na Granja Comary - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 21/03/2022 11:04

A Seleção inicia nesta segunda-feira mais um período de preparação para a Copa do Mundo do Catar, com a apresentação dos jogadores na Granja Comary, em Teresópolis, para os últimos dois duelos pelas Eliminatórias, contra Chile e Bolívia. O grupo só ficará completo na terça-feira.



Até o momento, chegaram ao CT: Thiago Silva, Felipe, Alex Telles, Fred, Philippe Coutinho, Richarlison e Martinelli. Já neste tarde, Tite comandará o primeiro treino com parte dos jogadores.



A Seleção joga contra o Chile nesta quinta-feira, às 21h30 no Maracanã. E depois vai enfrentar a Bolívia em La Paz, na terça-feira. Para esses dois compromissos, Tite não poderá contar com Raphinha, cortado por estar com Covid-19, e Gabriel Magalhães, que acompanhará o nascimento da filha. O treinador não chamou outro atacante e Felipe ganhou uma chance na zaga.