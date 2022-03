Barcelona atropelou o Real Madrid - Divulgação

Barcelona atropelou o Real MadridDivulgação

Publicado 20/03/2022 19:18

O Barcelona goleou o Real Madrid por 4 a 0 no Santiago Bernabéu pela 29ª rodada da La Liga. A equipe comandada por Xavi brilhou em campo e, com uma ótima atuação de Aubameyang, venceu o rival em um ‘El Clásico’ histórico.



BARÇA NA FRENTE!

O jogo começou intenso com uma chegada perigosa de Vini Jr. e Valeverde e, logo em seguida, com dois ataques do Barcelona. Após isso, o Barça abriu o placar no Santiago Bernabéu. Aos 29 minutos, Dembélé cruzou da direita e Aubameyang cabeceou entre os zagueiros e marcou.



Mais tarde, aos 37 minutos, o Barcelona voltou a marcar. Dessa vez com Araújo. Dembélé cobrou escanteio na medida para o uruguaio marcar de cabeça. A equipe terminou o primeiro tempo com ótima atuação diante do Real Madrid no Santiago Bernabéu.



VOLTOU COM TUDO!

Após o intervalo, o Barcelona voltou ligado no jogo e ampliou. Primeiro, Ferrán Torres perdeu um gol inacreditável, mas, em seguida, aproveitou a desorganização defensiva do Real Madrid e marcou o terceiro gol do duelo.



Ainda no início da etapa final, o Barcelona marcou mais uma vez e definiu o resultado. Aos sete minutos, Ferrán Torres acionou Aubameyang que bateu de cobertura na saída do goleiro Courtois. O lance foi checado pelo Var, mas o atacante estava em condições legais.

TÁTICA NÃO FUNCIONOU

Sem Benzema, Carlo Ancelotti optou por colocar Modric como falso nove, porém a estratégia não deu certo. O Real Madrid se desorganizou em campo e não teve criação no meio de campo. Além disso, Vini Jr. foi muito bem marcado por Araújo, o que dificultou o jogo merengue.



TABELA

Apesar da goleada contra o líder, o Barcelona está longe de assumir o topo da tabela da La Liga. A equipe comandada pro Xavi ocupa a terceira colocação com 54 pontos, enquanto o Real Madrid lidera com 66.