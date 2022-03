Natan, zagueiro do Red Bull Bragantino - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 20/03/2022 17:22

Rio - O zagueiro Natan, ex-Flamengo, foi afastado neste domingo pelo Red Bull Bragantino após seus exames cardiológicos apresentarem alterações. Os médicos do clube irão investigar os resultados nos próximos dias.

Inicialmente, a ideia é que Natan fique afastado do time pelos próximos 60 dias para averiguação do DM. Segundo Thiago Miyasato, médico do clube, o zagueiro já havia apresentado alterações nos exames durante a pré-temporada, mas nada que preocupasse.

"A alteração que foi apresentada agora é diferente da inicial. Alguns parâmetros da avaliação inicial melhoraram, mas surgiu uma nova alteração, que difere da anterior, que fez com que tomássemos essa decisão [de afastamento]", disse Thiago.



"Dizer o tempo e o prazo é difícil. Temos um prognóstico de uma reavaliação do Natan após 60 dias, é importante dizer isso. Vamos realizar os exames complementares, que são necessários, nos próximos dias. Se nos próximos dias observarmos que a gente já tem um diagnóstico que levou essa alteração, pode ser que a gente pode antecipar esse prazo, mas estamos com prognóstico de reavaliação de 60 dias. Dependendo sempre das avaliações dos próximos dias", completou.

Natan chegou ao Bragantino no ano passado. Para comprá-lo, o time paulista desembolsou R$ 27 milhões ao Flamengo. Desde a ida de Fabrício Bruno para o Rubro-Negro, ele assumiu a vaga de titular no Massa Bruta.