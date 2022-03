Volante do Grêmio é atingido por celular durante comemoração - Reprodução

Publicado 20/03/2022 15:19

Rio - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul anunciou, na manhã deste domingo, que identificou o torcedor do Internacional que arremessou um celular no volante Lucas Silva, do Grêmio, durante o clássico do último sábado, no Beira-Rio. A revelação foi feita pela chefe de Polícia, Nadine Anflor, em entrevista à Rádio Gaúcha.

De acordo com Nadine, Lucas Silva deve comparecer à delegacia nesta segunda-feira para prestar depoimento. A partir da denúncia do atleta, será possível dar seguimento às investigações. Ainda não é possível dizer em qual artigo o agressor será enquadrado.

Lucas Silva foi atingido pelo celular na boca durante a comemoração do terceiro gol do Grêmio. Ele foi substituído e precisou levar três pontos no local.