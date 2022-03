Alexis Sánchez - AFP

Publicado 20/03/2022 14:08 | Atualizado 20/03/2022 14:11

Rio - Cada vez dia fica mais claro que a passagem de Alexis Sánchez pela Internazionale de Milão está próxima do fim, mesmo o chileno tendo contrato com a equipe italiana até o meio do ano de 2023. E o futuro do jogador pode ser o futebol sul-americano.

Segundo noticiou o portal Fichajes, o atacante chileno pode pintar em um gigante sul-americano e este time é o River Plate, da Argentina. O clube Millonario perdeu Julián Álvarez e precisa reforçar o setor de ataque para ter um time competitivo para Copa Libertadores da América 2022.



Vale ressaltar que Sánchez já teve uma passagem pelo River Plate. Isso aconteceu em 2008. Na ocasião, ele entrou em campo em 32 oportunidades, marcou 4 gols e contribuiu para que o Millonario conquistasse o Campeonato Argentino daquele ano.



Mas o River pode ter concorrência brasileira pelo atacante chileno. De acordo com o jornalista internacional Ekrem Konur, dois clubes brasileiros também estão interessados em contar com o futebol de Sánchez, os nomes destes times não foram revelados.