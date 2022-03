Tite convocou a Seleção para compromissos das Eliminatórias - Lucas Figueiredo/CBF

Rio - O atacante do Leeds United, Raphinha, e o zagueiro do Arsenal, Gabriel Magalhães, foram cortados da convocação da Seleção Brasileira para os últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Chile e Bolívia.

Na última semana, Raphinha testou positivo para a Covid-19, e não terá tempo de testar negativo até os confrontos. Já o defensor do Arsenal pediu para ser desconvocado, por conta do nascimento de sua filha.

Sabendo disso, o técnico Tite convocou o zagueiro Feipe, do Atlético de Madrid, para assumir a vaga deixada por Gabriel Magalhães. De primeiro momento, Tite não convocou nenhum atacante para a vaga de Rapinha.

Segundo a programação divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a apresentação dos jogadores convocados para os dois confrontos acontecerá a partir desta segunda-feira (21), na Granja Comary.

Brasil e Chile se enfrentarão na próxima quinta-feira (24), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. O duelo contra a Bolívia está marcado para a quarta-feira (29), também às 20h30, no Estádio Hernando Siles, em La Paz.