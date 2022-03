Charles Leclerc foi o vencedor do GP do Bahrein - OZAN KOSE / AFP

Charles Leclerc foi o vencedor do GP do BahreinOZAN KOSE / AFP

Publicado 20/03/2022 13:59

Rio - Depois de um final de temporada emocionante no final do ano passado, a Fórmula 1 finalmente está de volta. No Grande Prêmio do Bahrein, a Ferrari teve um grande desempenho durante toda a corrida, e terminou com dobradinha no pódio: Charles Leclerc foi o vencedor, e Carlos Sainz finalizou na segunda colocação. Completando o pódio, Lewis Hamilton, da Mercedes, terminou na terceira posição.

Na largada, os destaques foram para Lewis Hamilton e Kevin Magnussen, que conseguiram largar com força, ganhando posições. Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, teve uma péssima largada, e chegou a cair nove posições.

Quem teve grandes problemas na corrida foi a Red Bull Racing. Restando duas voltas para o final da corrida, o motor do atual campeão do mundial de pilotos, Max Verstappen, apagou completamente, obrigando o holandês, que estava na segunda colocação, abandonar a prova. Na volta seguinte, Sérgio Perez foi fazer a curva um, e seu motor também apagou, fazendo com que o mexicano rodasse na pista, e abandonasse a corrida.

Além de Verstappen e Perez, outro piloto também não teve um bom dia no Bahrein: Pierre Gasly, da AlphaTauri. O francês acabou tendo problemas com seu carro, que começou a pegar fogo, obrigando a entrada do safety car, e fazendo com que o companheiro de Yuki Tsunoda abandonasse a prova.

Um fato curioso sobre este problema de Gasly, foi a localização em que o carro começou a pegar fogo, exatamente no mesmo lugar em que ocorreu o acidente de Romain Grosjean, na época piloto da Haas, que saiu do carro em chamas no GP do Bahrein de 2020.

Após a corrida, Leclerc comemorou a sua vitória:

"Eu estou tão feliz. Fico me criticando. Os últimos dois anos foram muito difíceis para a equipe. Sabíamos que seria uma boa possibilidade para nós. Começamos da melhor maneira possível. Pole position, vitória, volta mais rápida e dobradinha", disse o piloto.

Carlos Sainz falou sobre a dobradinha de sua equipe:

"Primeiro de tudo parabéns para o Charles e para a Ferrari. Estamos de volta. Uma dobradinha era aonde a gente queria estar. Foi um final de semana difícil para mim, não vou mentir. Agora tenho um dever de casa para fazer", disse.

Lewis Hamilton parabenizou a Ferrari, e comentou sobre as suas dificuldades no fim de semana.

"Primeiro de tudo, parabéns para a Ferrari. Estou muito feliz em vê-los bem de novo. Foi um final de semana muito difícil, tivemos muitos problemas e esse foi o melhor resultado que pudemos alcançar. A equipe está trabalhando muito duro na fábrica, não é simples melhorar, mas eles estão trabalhando muito duro para isso", finalizou.

Vale lembrar que a Ferrari não tinha uma dobradinha no pódio desde o Grande Prêmio de Singapura, em 2019, quando Sebastian Vettel foi o vencedor, e foi seguido por Charles Leclerc.