Ronaldo FenômenoGustavo Guimarães Aleixo / Cruzeiro

Publicado 20/03/2022 16:48

As trocas de "farpas" seguem firmes entre Ronaldo, gestor da SAF do Cruzeiro, e os conselheiros. O ex-jogador quer uma mudança no acordo para que ele conclua a compra e seja o "dono" de fato do futebol da Raposa.



O Fenômeno voltou a falar do assunto e disse que a "bola está com o conselho", que terá de votar se aceita ou não os termos propostos pela sua equipe, que inclui entre os pedidos, passar as Tocas da Raposa I e II para a SAF, ponto que não agrada vários membros do conselho celeste.

Ronaldo criticou também a cobertura da imprensa do caso, visto que há uma troca de declarações que vem sendo destacadas pelos veículos. Confira nos vídeos o que falou o empresário.