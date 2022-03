Briga entre torcedores de Flamengo e Vasco em Niterói - Reprodução

Briga entre torcedores de Flamengo e Vasco em NiteróiReprodução

Publicado 20/03/2022 15:55

Rio - Faltando pouco para o início do confronto entre Flamengo e Vasco, pela semifinal do Campeonato Carioca, um vídeo circula na internet, mostrando uma briga entre torcedores de ambas as equipes, na região das Neves, em Niterói. Ainda não há informações sobre feridos.



Confira o vídeo: