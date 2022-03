Arão, autor do gol do Flamengo na partida - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Arão, autor do gol do Flamengo na partidaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/03/2022 17:54 | Atualizado 20/03/2022 17:56

Em um jogo de Maracanã lotado, com um Vasco cheio de vontade e o Flamengo certeiro, os cariocas conheceram o primeiro finalista do Estadual deste ano. O Rubro-Negro voltou a vencer o Cruzmaltino, novamente por 1 a 0, e está vivo na busca pelo Tetracampeonato do Campeonato Carioca, o que seria inédito na história do clube. Willian Arão, no segundo tempo, foi o autor do gol.

O primeiro tempo não teve um grande nível técnico, mas serviu para mostrar que o Vasco entrou com sangue nos olhos. Inclusive, o time de Zé Ricardo foi melhor em grande parte da etapa inicial. A melhor oportunidade foi aos 23 minutos, quando Hugo Souza salvou o Flamengo. Figueiredo deu bom passe para Nenê, que emendou um chute forte, no ângulo. O jovem se esticou todo para fazer grande defesa e ser aplaudido pelos torcedores presentes no Maracanã.

Aos 40, o Flamengo teve a melhor oportunidade. Arrascaeta recebeu bom passe de Arão na esquerda e cruzou. Gabigol emendou um voleio, mas a bola subiu demais e foi para fora. Apesar de o Cruzmaltino ter sido melhor nos 45 minutos iniciais, a posse de bola foi do Rubro-Negro, que teve 55%.

Na segunda etapa, pelo menos no começo, a postura do Flamengo foi totalmente diferente. Como se esperava desde o início, pelo elenco que tem, o time de Paulo Sousa foi para cima do Vasco e amassou o rival nos 15 minutos iniciais. Tanto que aos oito conseguiu abrir o placar. Após bola levantada na área por Arrascaeta e Lázaro conseguir tocar, a bola viajou, foi desviada por Anderson Conceição e sobrou para Willian Arão tocar para o gol.

Depois que abriu o placar, o Flamengo tirou o pé do acelerador e, com o regulamento a seu favor, já que o Vasco, nesta altura do jogo, precisaria fazer três gols, passou a administrar o marcador. Os jogadores vascaínos, com os ânimos mais exaltados, chegaram a bater boca com Gabigol, aos 18. O camisa 9 rubro-negro cometeu falta em Gabriel Pec, e os dois se estranham. Atletas das duas equipes se desentenderam.

A qualidade técnica do jogo caiu, e Flamengo conseguiu segurar o Vasco para comemorar mais uma vitória sobre o rival na temporada. Em três jogos, o Rubro-Negro venceu os três. Agora, as equipes voltam a se enfrentar apenas em 2023, já que o Cruzmaltino caiu no Estadual e disputará a Série B em 2022.

Classificado para a final, o Flamengo terá tempo para se preparar para a final, que ainda não tem data definida, mas certamente acontecerá após o dia 27, quando Fluminense e Botafogo jogarão pela segunda vez para decidir quem vai pegar o Rubro-Negro na grande decisão.