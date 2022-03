Jogador do Londrina, Samuel Santos se revolta em partida - Reprodução

Publicado 21/03/2022 13:42

Rio - Após ser detido acusado de injúria racial contra o lateral Samuel Santos, do Londrina, o torcedor do Athletico-PR, Carlos Alexandre Tonin, foi solto menos de três horas após ser preso na central de flagrantes da Polícia Civil do Paraná. Um amigo do acusado pagou a fiança de de R$ 500, estipulada pelo delegado titular do caso. As informações são do portal "globoesporte.com".

As supostas ofensas aconteceram na partida entre o Athletico e o Londrina, pelo Campeonato Paranaense, no último domingo. O torcedor foi detido ainda no estádio e o caso foi encaminhado para o 2º Distrito Policial, que fica próximo a Arena da Baixada, e vai conduzir a investigação. O crime de injúria racial prevê pena de um a três anos de prisão.



O Londrina irá a Justiça por conta do caso e o Athletico-PR pode ser denunciado baseado no artigo 243-G, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: "praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência".



O Furacão corre o risco de sofrer penas do artigo 170. As penas podem ser de perda de pontos, perda de mando de campo e exclusão de campeonato e torneio. De acordo com o site, o corpo de advogados do Londrina vai apresentar a acusação nesta segunda-feira ao Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR).