Taça do Brasileirão - Lucas Figueiredo/CBF

Taça do BrasileirãoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 21/03/2022 13:09

Um estudo do CIES Observatório do Futebol, grupo de pesquisa e análise de dados, apontou o Brasileirão como o terceiro pior campeonato de primeira divisão quando o assunto é média de tempo de trabalho de técnicos. O levantamento com 90 países apontou que o futebol brasileiro só fica na frente de Arábia Saudita e Bolívia.

O Brasileirão possui média de apenas 163 dias de trabalho para os técnicos dos clubes que disputam a primeira divisão, sendo que 76,5% estão com menos de seis meses de trabalho. A Bolívia tem média de 162 dias (56,3%) e a Arábia Saudita, 156 (56,3%).



Por outro lado, a liga com mais tempo é da Irlanda do Norte, com média de 1.5653 dias de trabalho para os técnicos (sendo 72,7% com mais de dois anos e 9,1% com menos de seis meses), seguida por País de Gales, com 1.348.

De acordo com o levantamento até 1 de março, a média de duração dos técnicos na Europa é de 506 dias, enquanto na América do Sul é de menos de um ano: 303. Entre os 90 países, 20% dos treinadores estão empregados há mais de dois anos no mesmo clube, enquanto 39% estão há menos de seis meses.