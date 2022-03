Richarlison - Lucas Figueiredo/CBF

RicharlisonLucas Figueiredo/CBF

Publicado 21/03/2022 15:00

Rio - Conhecido pelo bom humor, Richarlison concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira com um tom diferente na seleção brasileira. Fora da lista de Tite desde a disputa da Copa América, o atacante pediu respeito a sua trajetória com a camisa verde e amarela. O atual jogador do Everton afirmou que muitos acreditavam que ele não teria mais nenhuma oportunidade com a camisa do Brasil antes da Copa de 2022.

"Fiquei com sentimento de tristeza, porque fiquei fora por causa de uma lesão que foi séria. E muitos repórteres e comentaristas já me viam fora da Copa do Mundo. E eu estava tranquilo porque sei do meu talento, do meu potencial. Querendo ou não, já tenho um histórico aqui com a camisa da Seleção. Acho que devia também ter um pouquinho de respeito também, a gente trabalha duro, trabalha sério. Eu estava totalmente tranquilo. Claro que a gente viu a evolução dos novos jogadores que chegaram. Querendo ou não a concorrência cresceu bastante", afirmou.

A temporada de 2021 havia sido excelente para Richarlison até a conquista do ouro olímpico no Japão. Ao todo, o jogador tem 14 convocações para a Seleção e era sempre presente nas convocações de Tite. Porém, após sofrer lesões ficou de fora de três listas seguidas. Conhecido como "Pombo", o ex-jogador do Fluminense afirmou que é lembrado por Tite por sua qualidade dentro de campo.

"A gente está falando de seleção brasileira, então todo dia surge um atacante novo aí. A minha posição está com a disputa bem grande. Estou na seleção não é porque eu fico de gracinha ou porque brinco com meus companheiros, mas porque jogo meu futebol no Everton. Quando venho aqui, dou minha vida, faço meus gols. Visto essa camisa com alegria e venho para cá fazer o meu trabalho da melhor maneira", disse.