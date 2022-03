Maracanã será palco do duelo entre Brasil e Chile, na quinta - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 22/03/2022 00:00

Faz tempo que a CBF não prioriza o Maracanã para os jogos da seleção brasileira. A Copa América só aconteceu no Rio de Janeiro porque a Argentina se negou a receber a competição em seus estádios durante a pandemia do coronavírus. Verdade que o carioca assusta com sua sinceridade. Se não gostar, vaia sem cerimônia. Mas trocar o local de apresentação não muda o que desagrada. Se demonstrar competência diante do Chile, no novo gramado, vai receber aplausos na arquibancada lotada.

MAIS VALOR DO QUE O ESPERADO

É tão antagônica a força do Vasco com a realidade do clube. O time é gigante e a torcida sempre engajada em todas as ações. Mesmo assim, entrou numa grave crise financeira que o obrigou a procurar um investidor para salvar o futebol. A 777 Partners é maior interessada na SAF vascaína. Iniciou o processo e caminha a passos largos para finalizar contrato. Ao visitar São Januário e conhecer a torcida, já deve ter certeza de que tem nas mãos um bilhete premiado.

ALÉM DO FUTEBOL

Valendo vaga na Série D do Brasileirão, quatro times de menor investimento disputam a Taça Rio e os modestos estádios também são atrações nas semifinais. Com capacidade acima de mil espectadores e abaixo de 11 mil, abrigam o futebol raiz, muitas vezes à tarde, pela ausência de refletores. No fim de semana, teve Audax e Nova Iguaçu, no Jair Toscano, Resende e Portuguesa no Estádio do Trabalhador. Laranjão e Luso-Brasileiro vão receber os jogos de volta no meio da semana. Acompanhar os times em Angra, Resende, Nova Iguaçu e Ilha do Governador acaba sendo um passeio pelo estado, que vai além da competição.

PROFESSOR PARDAL

No Flamengo, Paulo Sousa entra na semi com vantagem sobre o rival - Paula Reis / Flamengo

Duas vitórias diante do maior adversário nas semifinais e vaga na final do Carioca não foram suficientes para acalmar a torcida rubro-negra. Os flamenguistas andam desconfiados do que pode acontecer com o Paulo Sousa (foto) no comando da Nação. O elenco atual não parece imbatível como em 2019. E não dá para cravar qual será o time titular. A cada jogo a gente se pergunta o que será que o português vai inventar?