Publicado 19/03/2022 00:00

São Januário tem valor imensurável para o Vasco da Gama. Inaugurado em 1927, até hoje é o maior estádio particular do estado do Rio de Janeiro. Com razão, os vascaínos se gabam de ter estádio próprio. Mas os visitantes costumam reclamar de desconforto com a estrutura atual. Até os jornalistas que cobrem os jogos do Vasco, como mandante, reivindicam melhores acomodações. A reforma necessária pode ser executada pela 777 Partners como parte do acordo para obter 70% do futebol. Motivo de esperança e alegria para quem frequenta o Caldeirão do Gigante da Colina.

SAI PRA LÁ ZICA

Impressionante a falta de sorte do Flamengo com sua zaga nos últimos tempos. O time tem no elenco os melhores zagueiros do país. Mas o principal deles, Rodrigo Caio (foto), vive no departamento médico. Marcos Braz, sempre atento e pensando em nunca deixar faltar, acaba de contratar o Pablo. Porém, o novato sofreu uma lesão antes mesmo de estrear pelo Rubro-Negro.

POR QUE NÃO O MARACA?

Com o gramado novinho em folha, o Maracanã fica ainda mais convidativo para os grandes espetáculos de futebol. Mesmo assim, a final da Copa Sul-Americana será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Desde que a competição passou a ter jogo único na decisão, cada ano um país sul-americano é escolhido para sediar o espetáculo. O que não dá para entender são as escolhas da Conmebol. Se a decisão será no Brasil, por que não no Maracanã, o maior e melhor estádio do país?

DNA VENCEDOR NO ALVINEGRO

Para quem tinha dúvida sobre a capacidade e a competência do novo técnico do Botafogo, o português Luís Castro acaba de conquistar o título da Copa do Emir. Luís Castro foi campeão com o Al-Duhail, do Catar, com seus comandados aplicando uma goleada no Al-Gharafa no último compromisso pelo ex-clube. Luís Castro agora está livre para finalmente viajar ao Brasil e se apresentar ao Glorioso. Seja muito bem-vindo ao novo lar.