Publicado 10/03/2022 00:00

Neste momento, seria melhor para o Pedro ser titular no Palmeiras do que manter a condição de 12º jogador no Flamengo. Mesmo sendo o Rubro-Negro um sonho de garoto, a Seleção também é meta de todo atleta de alto nível. No Flamengo, o centroavante não conseguiu alcançar nenhum dos dois objetivos. Não jogou nem pela Seleção olímpica e fica mais no banco do que no campo. Mesmo assim, quando entra, mostra que é o artilheiro que o time paulista precisa e quer. Porém, até isso parece que não vai conseguir, pois a diretoria flamenguista diz que não abre mão dele, nem por todo valor oferecido pela Tia Leila.

O MARACA É NOSSO

A partir de sábado teremos o Maracanã de volta. Não importa quem vai estrear o novo gramado hibrido, o que importa é ver o maior do mundo aberto ao público carioca para o maior espetáculo da terra, que é o futebol. Que venham Flamengo, Fluminense e seleção brasileira. Pois a beleza, a história e a localização do Estádio Jornalista Mário Filho não têm igual.

INÍCIO DE UMA NOVA ERA

Embora seja um desconhecido para maioria dos torcedores, Philipe Sampaio é o primeiro reforço da Era Textor (foto), já com o aval do técnico português Luís Castro. Na França, o zagueiro jogava na segunda divisão. Aqui, ele vai atuar na elite do futebol brasileiro. Estou confiante! As coisas boas, às vezes, demoram. O Botafogo vai formar um elenco forte. E começa pela defesa.

QUATRO MAIORES DE NOVO

Outro clube carioca que caminha para uma Sociedade Anônima do Futebol, o Vasco também irá se fortalecer com o investimento estrangeiro, no caso o grupo americano 777 Partners. Assim, quando passar o período dos trâmites burocráticos, teremos de volta mais um Gigante carioca em campo com força máxima. O Rio e o Brasil ganham muito com isso. Os quatro grandes estarão no mesmo patamar e as disputas ficarão mais acirradas.