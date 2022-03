Aquisição definitiva de Andreas Pereira não foi oficializada - Gilvan de Souza/Flamengo

Aquisição definitiva de Andreas Pereira não foi oficializadaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/03/2022 00:00

A aquisição definitiva de Andreas Pereira pelo Flamengo está acordada, mas ainda não foi oficializada. O que pode dar ao Rubro-Negro a chance de rever seus conceitos sobre esse investimento, num total de 10 milhões de euros. A torcida ainda não esqueceu a falha do jogador na Libertadores e hoje tem João Gomes como xodó. O volante, de 21 anos, está em grande fase, além de ter o apoio do técnico, que o convenceu a não deixar o Flamengo.





LUSA CARIOCA DE PARABÉNS

A classificação da Portuguesa do Rio na Copa do Brasil ajuda a elevar o patamar de um time carioca de menor investimento no cenário nacional. A Lusa, que é Série D, estreou na competição superando o CRB, um time forte da Segunda Divisão. Também está crescendo no Estadual e vem de vitória histórica, por 5 a 3, diante do Botafogo. Equipe que tem como destaque um jogador revelado pela própria Portuguesa, que é o Chay.

BASTA ACREDITAR

O Fluminense de Fred (foto) terá como próximo rival, na fase preliminar da Libertadores, o Olimpia, do Paraguai. Chance de dar o troco ao time que o eliminou, nas quartas, em 2013. Desta vez, o Tricolor vai decidir a vaga fora de casa. Mas tem total condição de garantir um bom resultado na quarta, no Niltão. A fase é boa e o elenco de Abelão pode abrir um caminho de conquistas hoje, vencendo o Resende e sendo campeão da Taça Guanabara.

MANTENDO A CONFIANÇA

Às vésperas de um clássico diante do Flamengo, já tendo perdido os dois disputados anteriormente, Nenê consegue ser positivo em suas declarações. Além de pedir paciência à torcida, alegando que as oscilações são parte do processo, vislumbrou uma virada de chave diante do rival. Capitão do Vasco, ele acredita que o confronto com um dos principais rivais pode ser a oportunidade de voltar a crescer. E mesmo que a torcida não concorde com os argumentos, não há dúvidas de que o camisa 10 plantou uma semente de esperança.