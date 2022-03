Felipe Melo, volante do Fluminense - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 04/03/2022 06:00

Após dez vitórias consecutivas, sendo destaque até na mídia internacional, fica fácil falar bem do Fluminense. Difícil era acreditar no trabalho inicial, com a escolha de reforços. Credibilidade que vem sendo conquistada jogo a jogo. Felipe Melo, com certeza, foi um dos jogadores que chegaram com mais desconfiança entre os torcedores, por causa da personalidade forte. Mas conquistou a torcida dentro do campo. Mostrou também que pode ser suave na nave, pregando humildade no vestiário, ainda no calor da classificação.



SANTOS NA MIRA DO FLA

Antes mesmo de assumir o comando do elenco rubro-negro, Paulo Sousa apontou a necessidade da contratação de um goleiro. Algo que pôde ser constatado nos últimos jogos do Flamengo. Tanto o jovem Hugo quando o veterano Diego Souza tem cometido falhas comprometedoras. Um precisa de mais rodagem antes de assumir um time tão grande e o outro, deixar de frequentar o departamento médico. Vinda do Santos pode ser uma boa.





NOVA ERA NO FOGÃO

Oficialmente, John Textor é o novo dono do futebol no Botafogo. Agora que o contrato final entre o clube e o empresário foi assinado, a torcida renova as esperanças num futuro Glorioso. A nova empresa receberá o aporte de mais R$ 100 milhões nos próximos dias e parece também que os reforços começam a chegar. As negociações com o zagueiro Philipe Sampaio e o atacante Lucas Piazón estão avançadas. E a vinda do técnico Luís Castro deve ser a primeira ação do empresário americano.





CARRASCO DO RIVAL

Deyverson não deve renovar contrato com o Palmeiras e está na mira do Vasco. Ter feito gol do título da Libertadores em cima do arquirrival Flamengo já é meio caminho andado para ser ídolo em São Januário. Ainda mais que o atacante afirmou que era vascaíno na infância. Não será a solução de todos os problemas, mas tem o jeito irreverente de um craque Cruzmaltino.