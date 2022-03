Luís castro - Reprodução do instagram

Luís castroReprodução do instagram

Publicado 08/03/2022 00:00

Não tem nada de diferente nas primeiras ações do John Textor em relação ao cronograma da nova empresa do futebol no Botafogo. O problema é o tempo. A estreia do Glorioso no Brasileirão 2022 deve acontecer por volta de 10 de abril, contra o Corinthians. Dois reforços estão chegando e o técnico Luís Castro também está sendo esperado. Mas o novo comandante terá cerca de 20 dias para organizar e preparar o time. Isso preocupa na arrancada de volta à elite do futebol.





APITO CERTO

A parte que chama atenção na polêmica do clássico de domingo entre Flamengo e Vasco, no Nilton Santos, é que, dependendo do ângulo em que as imagens são vistas, as certezas sobre o lance do pênalti são adversas. O VAR não chamou o árbitro de campo porque não tinha nada a dizer diferente do que o Rafael Martins de Sá marcou. Não foi pênalti. Representantes vascaínos puderam inclusive conferir áudios e vídeos na Ferj, para encerrar o assunto.

SELEÇÃO OU BRASILEIRÃO

Levando em consideração que a Copa do Mundo no Catar tem início no dia 21 de novembro de 2022 e o Campeonato Brasileiro termina no dia 13 do mesmo mês, os clubes brasileiros podem ter problemas na reta final da competição. Tite deve precisar de, no mínimo, um mês de preparação com todo elenco e pré-convocou Pedro, Gabigol, Éverton Ribeiro e Nino. Jogadores que se forem convocados, desfalcam Flamengo e Fluminense na reta final da competição nacional.

DISPUTA SADIA NO GOL TRICOLOR

Goleiro Fábio - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Goleiro FábioFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Até o ambiente no Fluminense está em grande fase. A chegada do goleiro Fábio, de 41 anos, ex-Cruzeiro, no melhor momento do Marcos Felipe, 25 anos, cria de Xerém, podia gerar mal-estar. Mas, ao contrário disso, os dois paredões estão se complementando no clube tricolor. Ambos jogam na temporada e atuando em jogos importantes. Crescendo com a concorrência.