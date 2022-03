Bruno Henrique em ação diante do Vasco: atacante preocupa - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/03/2022 00:00

Talvez o Flamengo não possa contar com Bruno Henrique no jogo de volta das semifinais contra o Vasco, no domingo, no Maracanã. Menos mal que o exame de imagem não constatou fratura, apenas uma luxação no ombro. Mesmo assim preocupa. Pois embora não faltem no elenco rubro-negro peças de reposição à altura, o camisa 27 costuma ser carrasco nos clássicos. Como a final também será entre os grandes, Paulo Sousa pode optar em poupar agora, para tê-lo numa provável decisão.

TUDO OU NADA PRO VASCÃO

A derrota vascaína pelo placar mínimo diante do Rubro-Negro trouxe para o vestiário uma linha de pensamento, expressada por Quintero, de que o rival não é imbatível. O grande problema do Vasco será reverter o placar sem dar espaço para os contra-ataques do Flamengo. A equipe de Zé Ricardo (foto) vai precisar ousar mais, com risco de deixar espaços para uma goleada. Porém, no domingo, será tudo ou nada.

COM CURRÍCULO

Patrick de Paula pode ser o novo reforço do Botafogo. Ainda não é um nome de fama internacional, como prometido, mas é um volante campeão e com um futuro promissor. Aos 22 anos, tem experiência e vigor físico para atender aos requisitos do novo técnico que está a caminho. A tendência é que o português Luís Castro monte um grupo jovem, mas com experiência em grandes embates. Esse é exatamente o perfil do atleta que vem por aí.

VAGA NA SÉRIE D

Para muitos, a Taça Rio pode não valer nada. Mas para os times de menor investimento, vale muito. Pode se tornar um direito a sobrevida ou oportunidade de crescimento no cenário nacional. Além do prêmio de R$ 1 milhão, o campeão garante uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Dos quatro classificados — Nova Iguaçu, Angra Audax, Portuguesa-RJ ou Resende — todos querem esse Pix.